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"Тайны нашей эстрады": "Бывает все, сынок". Как песня о Волге искала свой голос

"Тайны нашей эстрады": "Бывает все, сынок". Как песня о Волге искала свой голос

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Песня "Течет Волга" задумывалась как поэтический вызов всем вокальным сказаниям о великой русской реке. Ее исполняли звонким сопрано, лирическим баритоном, речитативом. Но только в исполнении Людмилы Зыкиной песня о великой русской реке стала по-настоящему народной.

Кто помогал композитору Марку Фрадкину и поэту Льву Ошанину создавать эпический хит? Как Марка Бернеса заставили исполнить эту песню? И почему Людмила Зыкина считала, что не сможет спеть "Издалека долго течет река Волга"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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