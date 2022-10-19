09:00Культура
"Тайны нашей эстрады": "Бывает все, сынок". Как песня о Волге искала свой голос
Песня "Течет Волга" задумывалась как поэтический вызов всем вокальным сказаниям о великой русской реке. Ее исполняли звонким сопрано, лирическим баритоном, речитативом. Но только в исполнении Людмилы Зыкиной песня о великой русской реке стала по-настоящему народной.
Кто помогал композитору Марку Фрадкину и поэту Льву Ошанину создавать эпический хит? Как Марка Бернеса заставили исполнить эту песню? И почему Людмила Зыкина считала, что не сможет спеть "Издалека долго течет река Волга"?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады