Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Феличита"

"Тайны нашей эстрады": "Феличита"

"Вот это любовь": Юрий Яковлев и Екатерина Райкина

В прокат вышел норвежский сериал "Свет жизни"

Студия 20th Century показала процесс гримирования актрисы Клейтон в персонажа Пинхеда

"The City": топ компьютерных игр этой осени

Сабина Чагина провела экскурсию по маркету современного искусства WIN-WIN

"Тайны нашей эстрады": "Жизнь невозможно повернуть назад"

"Тайны кино": Андрей Тарковский

"Звезды советского экрана": Лев Прыгунов

В Мюнхене могут отменить концерт лидера Pink Floyd из-за его позиции по Украине – СМИ

Советские граждане обожали все заграничное – кино, технику, одежду, и, конечно, музыку. Однако удовольствия лицезреть на экранах своих телевизоров западных звезд жители СССР долгое время были лишены. Но в конце семидесятых в Советском Союзе были показаны номера из итальянского песенного фестиваля "Сан-Ремо" и итальянские мелодии захватили всех и каждого.

Благодаря чему чиновники СССР разрешили транслировать итальянские песни? Зачем звезды средиземноморской эстрады торговали в Москве мороженым? И почему всех покорила загадочная "Феличита"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика