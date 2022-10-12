"Тайны нашей эстрады": "Феличита"

Советские граждане обожали все заграничное – кино, технику, одежду, и, конечно, музыку. Однако удовольствия лицезреть на экранах своих телевизоров западных звезд жители СССР долгое время были лишены. Но в конце семидесятых в Советском Союзе были показаны номера из итальянского песенного фестиваля "Сан-Ремо" и итальянские мелодии захватили всех и каждого.

Благодаря чему чиновники СССР разрешили транслировать итальянские песни? Зачем звезды средиземноморской эстрады торговали в Москве мороженым? И почему всех покорила загадочная "Феличита"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".