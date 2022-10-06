10:10Культура
"Тайны нашей эстрады": "Что такое Манжерок?"
Советскую эстраду не пугали ни расстояния, ни топографические названия. По строчкам песен можно было изучать географию огромной страны. Но лишь одно место так и осталось таинственным белым пятном на карте.
Как попасть в поэты-песенники через Авторемонтный завод? Зачем известным композиторам нужны советчики? И где искать ответ на самый загадочный вопрос советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады