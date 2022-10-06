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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Что такое Манжерок?"

"Тайны нашей эстрады": "Что такое Манжерок?"

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Советскую эстраду не пугали ни расстояния, ни топографические названия. По строчкам песен можно было изучать географию огромной страны. Но лишь одно место так и осталось таинственным белым пятном на карте.

Как попасть в поэты-песенники через Авторемонтный завод? Зачем известным композиторам нужны советчики? И где искать ответ на самый загадочный вопрос советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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