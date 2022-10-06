"Тайны нашей эстрады": "Что такое Манжерок?"

Советскую эстраду не пугали ни расстояния, ни топографические названия. По строчкам песен можно было изучать географию огромной страны. Но лишь одно место так и осталось таинственным белым пятном на карте.

Как попасть в поэты-песенники через Авторемонтный завод? Зачем известным композиторам нужны советчики? И где искать ответ на самый загадочный вопрос советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".