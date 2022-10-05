"Тайны нашей эстрады": "Очи черные, очи страстные". Страсти вокруг цыганских песен

Советские зрители по именам знали представителей известных цыганских династий, кочевавших с гастролями по всей стране. Но у каждого артиста был свой непростой путь на большую эстраду.

Кто играл первую скрипку в семейных цыганских ансамблях? По каким принципам отбирали артистов в театр "Ромэн"? И как реагировал главный режиссер театра Николай Сличенко, когда звезды "Ромэна" выбирали эстрадную карьеру?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".