"Тайны нашей эстрады": как фасон платья изменил судьбу Светланы Резановой

Эта эпоха должна была запомниться яркими песнями и скучными платьями. Эстрадный дресс-код состоял из одних запретов, а нарушителей телевизионная цензура безжалостно пускала "под нож".

Разве можно артисту запретить быть собой? Как бдительные телевизионщики предотвратили сексуальную революцию в СССР? Какой модный приговор вынес Сергей Лапин эстрадным звездам? И чем певица Светлана Резанова ответила всесильному хозяину Центрального телевидения?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".