"Тайны нашей эстрады": "От печали до радости". Трудная жизнь миллионера Юрия Антонова

Первую зарплату этот популярный музыкант получил, когда ему было 14 лет. Уже тогда он работал руководителем хора. А уже к 30 годам его можно было назвать одним из самых богатых композиторов в СССР. Его песни были невероятно популярны, звучали буквально из каждого утюга. Правда, ни шикарные произведения, которые обожала вся страна, ни миллионные авторские гонорары не спасли Юрия Антонова, когда конфликт с местечковыми чиновниками стал началом травли артиста.

Кто уличил Антонова в халтуре? На что композитор тратил свои миллионы? И почему ему пришлось писать письмо самому Михаилу Горбачеву? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".