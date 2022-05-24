"Тайны нашей эстрады": самая обидная насмешка в жизни Игоря Шаферана

Его песни звучали из каждого приемника. Композиторы знали: если стихи написал он – песня тут же уйдет в народ.

Неудивительно, что карьера поэта шла как по маслу – под аплодисменты слушателей и одобряющую улыбку властей. Тем больнее было получить удар в спину от коллеги по цеху – такого же ценителя слова, как и сам Игорь Шаферан.

Почему Владимир Высоцкий высмеял песню Шаферана? Как поэт отнесся к критике? И кто в итоге извинялся за слова барда? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".