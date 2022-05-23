"Тайны нашей эстрады": "Эх, катались мы с тобою". Советская рок-дипломатия

Эти вокально-инструментальные ансамбли завоевали советский эстрадный Олимп, и мечтали блеснуть за границей. У самых талантливых и удачливых это даже получалось. Но нередко те, кто выезжал за рубеж, горько об этом жалели, а те, кому не довелось, оказывались в выигрыше.

Зачем "Поющие сердца" решили поменять название? Как советские музыканты за границей становились дипломатами? И почему после первых зарубежных гастролей группа "Ариэль" надолго стала невыездной?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".