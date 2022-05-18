"Тайны нашей эстрады": "Пасмурным днем вижу я синеву!". Прозаик Инна Гофф

Инна Гофф написала слова самой известной и самой лиричной песни о любви к Родине. Ее песни исполняли звезды советской эстрады, они становились визитными карточками ансамблей. Но сама Инна Гофф не считала себя поэтом-песенником.

Кто открыл новые грани таланта известного прозаика? Как Инна Гофф стала голосом сердца Марка Бернеса? И в чем секрет создания песни на века?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".