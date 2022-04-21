"Тайны нашей эстрады": "Надо побеждать честно". Закулисные страсти советской эстрады

Они пели о любви и дружбе. Встречаясь за кулисами и на эстраде, они улыбались друг другу и говорили комплименты. Но на самом деле их реальные чувства были совершенно другими.

Какая кошка пробежала между Иосифом Кобзоном и Львом Лещенко? Кто имел особую власть на советской эстраде? И что скрывали от зрителей плотные кулисы советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".