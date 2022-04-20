"Тайны нашей эстрады": "На трибунах становится тише". Засекреченный хит Олимпиады-80

К Олимпиаде-80 готовились не только спортсмены, но и музыканты. Лучшие авторы и исполнители претендовали на право создать главный олимпийский хит. И только на финише определился победитель.

Кто помешал горячему эстонскому парню выиграть гонку олимпийских песен? Как София Ротару получила шлягер, написанный для Аллы Пугачевой? И почему финальную песню спортивного праздника держали в строжайшем секрете? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".