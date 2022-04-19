"Тайны нашей эстрады": "Выходит, пели мы задаром". Настоящие родители советских шлягеров

Эти песни знала и любила вся страна. Их пели на демонстрациях, в кругу друзей, за праздничным столом. Но в биографиях этих композиций, как оказалось, были "белые пятна".

Как в родословной марша "Веселых ребят" оказались мексиканцы? Почему автор песни "У самовара я и моя Маша" предпочла оставаться неизвестной? И каким образом Пол Маккартни стал официальным отцом русского романса?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".