"Тайны нашей эстрады": "Трава у дома". Как отечественные космонавты обрели свой гимн

Десятки лет космонавты пели эту песню перед стартом. Тысячи раз вместе с ними "Трава у дома" облетела Земной шар. Но официальный статус гимна песня получила только в 2009 году.

Кто выбирал гимн для космонавтов? Почему парнокопытным не нашлось места на космической орбите? И как Владимир Мигуля проиграл "Землянам"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".