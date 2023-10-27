"Вот это любовь": Владимир Коренев и Алла Константинова

Стоило студентке Алевтине Константиновой, или просто Алле, как звали ее знакомые, перешагнуть порог ГИТИСа, как каждая из институтских подруг посчитала своим долгом доложить: на первый курс актерского факультета приняли невероятного красавца Володю Коренева.

Разговоров о парне с внешностью античного бога было так много, что Алла решила сама убедиться в их правдивости. Но, увидев его, разочаровалась: "Длинный, худой! А разговоров-то!"

Свое мнение девушка изменила через несколько недель, оказавшись с Владимиром за одним столом на вечере в Центральном доме работников искусств. Подробнее – в программе "Вот это любовь".