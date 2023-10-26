"Вот это любовь": Вера Васильева и Владимир Ушаков

Так вышло, что он фактически спас ее от разрушительной любви, после крушения которой она уже стояла над бездной. Владимир Ушаков познакомился с Верой Васильевой во время подготовки спектакля "Свадьба с приданым", где по сценарию им предстояло играть двух влюбленных. Но прежде чем чувства воплотились на сцене, они возникли в жизни.

Как только Владимир Ушаков увидел в свете софитов румяную, круглолицую и с озорным взглядом Веру Васильеву, тут же понял, что пропал. Но сердце у нее в этот момент уже было занято. Она всерьез и безответно увлеклась режиссером-постановщиком спектакля Борисом Равенских. Это была даже не любовь, а болезнь. Никого другого актриса замечать не желала.

Об этом – в программе "Вот это любовь".