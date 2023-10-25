"Вот это любовь": Семен Фарада и Марина Полицеймако

1972 год. В труппу знаменитого московского Театра на Таганке по приглашению режиссера Юрия Любимова пришел актер Семен Фарада. Коллектив стал присматриваться к новичку и быстро вынес вердикт – веселый, забавный, но скромный. Такие, как правило, не были дамскими угодниками. Однако именно эти качества зацепили актрису театра Марину Полицеймако.

Ей было уже за тридцать: муж, ребенок, устоявшаяся жизнь и карьера. Выразительная и необычная внешность обеспечивала ей яркие роли в театре и в кино и целую армию поклонников. Марина, выросшая в творческой семье, прекрасно знала и понимала театральный мир, потому и Семен Фарада ее сразу удивил. Он был совершенно не похож на человека из богемы.

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