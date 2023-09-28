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28 сентября, 08:15

Культура

"Вот это любовь": Дмитрий Харатьян и Марина Майко

"Вот это любовь": Дмитрий Харатьян и Марина Майко

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Летом 1989 года Дмитрий Харатьян заселился в одесский тур-комплекс. На Черноморское побережье он приехал не отдыхать, а работать.

Здесь Харатьян участвовал в съемках у самого Гайдая, и каждый день вставал под софиты на площадке фильма "Частный детектив или Операция "Кооперация". Вечерами он возвращался уставшим в свой номер и неизменно встречал такую же утомленную, как и он, девушку. В городе, где принято проводить время на пляже, это казалось странным.

Однажды они разговорились и оказалось, что Марина Майко тоже актриса. Она приехала в Одессу на съемки фильма "Закат". Ей всего 19 лет, и она только делает первые шаги в кино, а ему уже 29 лет и его знает в лицо вся страна. Очень быстро обоим стало понятно, что родилась взаимная симпатия.

Об этом – в программе "Вот это любовь".

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