"Вот это любовь": Эльза Леждей и Всеволод Сафонов

Предложение участвовать в съемках советско-монгольского фильма "Слушайте на той стороне" Всеволод Сафонов принял сразу. Больших надежд на эту роль он не возлагал. Просто рассчитывал, что работа поможет ему справиться с тоской, которая накрыла его после развода. И уж тем более, отправляясь на съемочную площадку, он не подозревал, что встретит там ту, которая станет его спасением и большой любовью – Эльзу Леждей.

Леждей в тот период снималась больше в эпизодах, а когда узнала, что одним из ее партнеров будет Всеволод Сафонов, – обрадовалась. Ведь они уже были знакомы и снимались вместе давно, но знакомство было кратким. Однако память сохранила и сердечные улыбки, и еще что-то неуловимое, что при новой встрече день ото дня стало заполнять сердце и мысли.

Об этом – в программе "Вот это любовь".