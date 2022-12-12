"Вот это любовь": Петр и Марина Глебовы

Холостой 30-летний актер Петр Глебов был головной болью матери. Женщина была настроена во что бы то ни стало найти ему невесту. Она ходила по подругам, присматривалась к их дочерям. И вот однажды у очередной приятельницы встретила ее племянницу Марину. Девушка приглянулась ей сразу и тут же была приглашена в гости.

Петр на Марину даже внимания не обратил: какая-то девушка, которая беседует с его матерью. К тому же он торопился на новогодний утренник, где играл Петрушку. После представления он вернулся обратно и удивился, что девушка все еще находилась у них. Когда же та засобиралась домой, Петр предложил ее проводить – чисто из вежливости. Тут уже девушка заявила, что одолжение от кавалера ей ни к чему. Она резко отказала ему и ушла одна.

Глебов решил загладить свою вину, позвонил Марине и пригласил в кино. Та предложение приняла, ведь она сразу почувствовала, что он ей нравится. Об этом – в программе "Вот это любовь".