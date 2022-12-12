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12 декабря, 18:10

Культура

"Вот это любовь": Петр и Марина Глебовы

"Вот это любовь": Петр и Марина Глебовы

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Холостой 30-летний актер Петр Глебов был головной болью матери. Женщина была настроена во что бы то ни стало найти ему невесту. Она ходила по подругам, присматривалась к их дочерям. И вот однажды у очередной приятельницы встретила ее племянницу Марину. Девушка приглянулась ей сразу и тут же была приглашена в гости.

Петр на Марину даже внимания не обратил: какая-то девушка, которая беседует с его матерью. К тому же он торопился на новогодний утренник, где играл Петрушку. После представления он вернулся обратно и удивился, что девушка все еще находилась у них. Когда же та засобиралась домой, Петр предложил ее проводить – чисто из вежливости. Тут уже девушка заявила, что одолжение от кавалера ей ни к чему. Она резко отказала ему и ушла одна.

Глебов решил загладить свою вину, позвонил Марине и пригласил в кино. Та предложение приняла, ведь она сразу почувствовала, что он ей нравится. Об этом – в программе "Вот это любовь".

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Программа: Вот это любовь!
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