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07 декабря, 18:20

Культура

"Вот это любовь": Валерий Золотухин и Ирина Линдт

"Вот это любовь": Валерий Золотухин и Ирина Линдт

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Их свел театр на Таганке. Валерий Золотухин – звезда советского экрана и московской сцены, а Ирина Линдт только-только начинала свой творческий путь. Это не было взрывом, молнией и любовью с первого взгляда. Поначалу лишь знаки внимания, причем шуточные – почти мальчишеские: то подарит книжку с подписью, то подмигнет.

Ей все внимание льстило: мэтр, легенда, любимец публики выделяет ее – дебютантку – из всех. Она поддалась всем этим заигрываниям и сама не заметила, как влюбилась. Однажды Золотухин надолго уехал на гастроли, и в какой-то момент Ирина поймала себя на том, что скучает настолько сильно, что считает дни до его возвращения. И вот тогда ей стало страшно, ведь Валерий был старше ее отца и к тому же не свободен.

Об этом – в программе "Вот это любовь".

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