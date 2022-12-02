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02 декабря, 18:05

Культура

"Вот это любовь": Александр Збруев и Валентина Малявина

"Вот это любовь": Александр Збруев и Валентина Малявина

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Александр Збруев был из числа послевоенной детворы. Он был главным хулиганом Арбата. Гонять мяч в переулках, прыгать по крышам гаражей, драться стенка на стенку с ребятами из соседнего района – это все про него.

В ватаге мальчишек он выделялся талантом и красотой. Все местные девчонки на него засматривались. Среди них была и Валя Малявина, которая тоже выросла на Арбате. Однако она была младше, потому и долгое время в компанию мальчишек не вписывалась, да и Александр ее не замечал.

Однажды, гуляя с друзьями, он увидел, как по улице идет девушка с точеной фигурой, густыми темными волосами и выразительными карими глазами. "Это ж Валька Малявина!" – крикнули ребята. В тот момент Александр подумал: "Все, я пропал!".

Подробнее – в программе "Вот это любовь!".

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Программа: Вот это любовь!
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