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30 ноября, 18:10

Культура

"Вот это любовь": Ролан Быков и Лидия Князева

"Вот это любовь": Ролан Быков и Лидия Князева

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Когда они выходили на сцену московского ТЮЗа, юные зрители заливались громким смехом. Ролан Быков и Лидия Князева были самым ярким комедийным дуэтом труппы. Глядя на них, в ярком гриме и потешных костюмах, многие даже представить не могли, что за масками клоуна и травести скрываются не только красивая женщина и харизматичный мужчина, но еще и муж с женой.

Именно театр юного зрителя стал для Ролана и Лидии местом, где они впервые встретились. Не заметить миниатюрную актрису было сложно. Она была необычайно женственной, грациозной и очаровательной. Увидев ее однажды, Ролан Быков сразу влюбился. Сам же он, хоть и не считался красавцем, но обратить на себя внимание умел.

Об этом – в программе "Вот это любовь".

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