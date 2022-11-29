Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

29 ноября, 18:15

Культура

"Вот это любовь": Аркадий Райкин и Руфь Иоффе

"Вот это любовь": Аркадий Райкин и Руфь Иоффе

В российский прокат выйдет драмеди "Треугольник печали"

"Ночная смена": немецкий мужской календарь 2023 года и новый альбом Дженнифер Лопес

Новости часа: президент Казахстана поддержал идею создания союза с Россией и Узбекистаном

"The City": три фильма выйдут на этой неделе

"Вот это любовь": Анна Каменкова и Анатолий Спивак

"Тайны нашей эстрады": "Нас не разлучат, нет!"

"Тайны кино": "Большая перемена", "Однажды двадцать лет спустя", "Выйти замуж за капитана"

В российский прокат выйдет драма "На ощупь"

В Москве завершился фестиваль духовно-нравственного кино "Радонеж"

С детства Аркадий Райкин мечтал о театре. В школе участвовал в самодеятельности и однажды на выездном концерте в соседней школе его внимание привлекла симпатичная девочка в зрительном зале. В тот день подойти и познакомиться он не решился.

Не хватило смелости и в другой раз, когда он увидел ее в толпе прохожих на Невском проспекте. А через несколько лет судьба свела их снова – он встал за ней в очереди в столовой Ленинградского техникума сценических искусств, студентами которого, как оказалось, они были оба. Девушку звали Руфь Иоффе.

К счастью, на приглашение обаятельного студента пойти вместе в кино она ответила согласием. В тот же вечер он и предложил ей руку и сердце. Об этом – в программе "Вот это любовь".

Читайте также
Программа: Вот это любовь!
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика