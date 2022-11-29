"Вот это любовь": Аркадий Райкин и Руфь Иоффе

С детства Аркадий Райкин мечтал о театре. В школе участвовал в самодеятельности и однажды на выездном концерте в соседней школе его внимание привлекла симпатичная девочка в зрительном зале. В тот день подойти и познакомиться он не решился.

Не хватило смелости и в другой раз, когда он увидел ее в толпе прохожих на Невском проспекте. А через несколько лет судьба свела их снова – он встал за ней в очереди в столовой Ленинградского техникума сценических искусств, студентами которого, как оказалось, они были оба. Девушку звали Руфь Иоффе.

К счастью, на приглашение обаятельного студента пойти вместе в кино она ответила согласием. В тот же вечер он и предложил ей руку и сердце. Об этом – в программе "Вот это любовь".