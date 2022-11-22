Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22 ноября, 18:05

Культура

"Вот это любовь!": Юрий Визбор и Ада Якушева

"Вот это любовь!": Юрий Визбор и Ада Якушева

"Тайны кино": "По семейным обстоятельствам", "Покровские ворота", "Карнавал"

"Тайны нашей эстрады": "Мы любим буги-вуги!". Секрет бит-квартета "Секрет"

В российский прокат выйдет боевик "Райский город"

"Ночная смена": второй день чемпионата мира по футболу и рекорд сериала "Монастырь"

The City: кинопремьеры недели

Фильм "Вокзал для двоих" вышел в повторный прокат в российских кинотеатрах

"Тайны кино": "Экипаж", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Михайло Ломоносов"

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Тамары Носовой

"Вот это любовь": Микаэл и Вера Таривердиевы

Они познакомились в институте. Когда Юрий Визбор был на последнем курсе, в их учебное заведение перевелась Ада Якушева. Вроде бы еще одна девушка и в без того женском студенческом коллективе. Выделиться было сложно, но Ада смогла.

Стоило ей взять в руки гитару, как все вокруг замирали, как завороженные. Среди поклонников таланта девушки был и Визбор. Он и сам не расставался с гитарой. Очень быстро у Якушевой и Визбора сложился дуэт. Сначала только в творчестве, а в жизни влюблена была только она.

Об этом – в программе "Вот это любовь!".

Читайте также
Программа: Вот это любовь!
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика