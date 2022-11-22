"Вот это любовь!": Юрий Визбор и Ада Якушева

Они познакомились в институте. Когда Юрий Визбор был на последнем курсе, в их учебное заведение перевелась Ада Якушева. Вроде бы еще одна девушка и в без того женском студенческом коллективе. Выделиться было сложно, но Ада смогла.

Стоило ей взять в руки гитару, как все вокруг замирали, как завороженные. Среди поклонников таланта девушки был и Визбор. Он и сам не расставался с гитарой. Очень быстро у Якушевой и Визбора сложился дуэт. Сначала только в творчестве, а в жизни влюблена была только она.

Об этом – в программе "Вот это любовь!".