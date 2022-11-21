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Культура

"Вот это любовь": Микаэл и Вера Таривердиевы

"Вот это любовь": Микаэл и Вера Таривердиевы

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Они познакомились во время интервью. Он – знаменитый композитор Микаэл Таривердиев, она – музыкальный журналист Вера Колосова.

Позже в своей книге "Биография музыки" Вера откровенно признается: "Для меня тогда это было имя. Громкое имя. О самом Микаэле Таривердиеве я почти ничего не знала. В тот день я вежливо спросила Микаэла, не согласится ли он на статью для газеты "Советская культура", в которой я тогда работала. Он сказал, что это возможно, но он даст ответ вечером, после концерта, на который у меня не было билета. Мне был выдан билет. Билет на полет в невесомости, где есть дата вылета, но нет точки приземления. Кажется, это называется любовью". Об этом – в программе "Вот это любовь!".

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