"Вот это любовь!": Игорь Ильинский и Татьяна Битрих-Еремеева

О том, что у нее когда-то будут отношения с самим Игорем Ильинским, начинающая актриса Малого театра Татьяна Битрих-Еремеева и помыслить не могла. На фильмы с его участием она бегала еще подростком.

"К такому и не подступишься", – размышляла девушка. Но, оказавшись с ним на одной сцене, она обнаружила, что в жизни Игорь – открытый, внимательный и совсем не страшный человек.

Самого же Ильинского в тот период романтические отношения интересовали меньше всего. Совсем недавно он похоронил любимую жену и находился в сильнейшей депрессии. На два года он покинул стены театра. А когда собрался с силами и вернулся, то в лице Татьяны нашел дружескую поддержку.

Однажды он увидел ее плачущей с фотографией в руках. На снимке Игорь Ильинский узнал себя и своего старого товарища по хоккейной команде. Оказалось, что товарищ по игре был братом Татьяны, и она оплакивала его скоропостижную кончину. Внезапно появившаяся общая история сблизила Ильинского с девушкой. Об этом – в программе "Вот это любовь!".