"Вот это любовь": Анатолий Папанов и Надежда Каратаева

Когда Анатолий Папанов впервые зашел в учебную аудиторию ГИТИСа, он заметно нервничал. Вроде бы фронтовик, прошел огонь и воду – бояться нечего. Но из пекла войны он вернулся инвалидом – заметно хромал и передвигался с палочкой. Среди красавиц-студенток, одетых в яркие кофточки и цветастые платья, Анатолий выделил одну: в походной гимнастерке и солдатских сапогах – Надежду Каратаеву. 17-летняя девушка на фронте была санитаркой. А значит, им двоим точно будет, о чем поговорить.

В институт они ходили по одному маршруту – оказалось, оба жили по соседству. Анатолий увлекся Надеждой, и это стало для него еще одним стимулом скорее избавиться от хромоты. Но сама она, казалось, этого изъяна в нем не замечала. Душевность и искренность парня для нее были куда важнее. 9 мая 1945-го года, когда над столицей торжественно грохотали залпы победного салюта, Анатолий и Надежда гуляли среди ликующих горожан. Тогда прямо в центре Москвы он сделал ей предложение и тут же получил согласие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

