"Вот это любовь": Наталья Гундарева и Леонид Хейфец

В начале 70-х режиссер Леонид Хейфец искал героиню для своего телеспектакля "Обрыв" по Гончарову. Когда к нему на пробы пришла начинающая артистка Наталья Гундарева, он сильно удивился. Она совсем не вписывалась в тот образ, который Хейфец нарисовал в своем воображении.

"Я увидел девочку, девушку, похожую на три солнца, три батона, три пирога с вареньем. Я искал тоненькую изящную актрису, а передо мной стояла толстушка, немного косолапая, задорная, вся в веснушках", – вспоминал позднее Хейфец.

Наталья Гундарева и сама немного смущалась своего внешнего вида, но была полна решимости получить роль.

Актриса и режиссер разговорились и Леониду быстро стало ясно, что первое впечатление обманчиво. Характер девушки совсем не соответствовал ее внешности, она была трогательной, нежной, чуткой. Наталья его очень заинтересовала и далеко не только как актриса. Гундаревой тоже приглянулся Хейфец.

Их симпатия оказалась настолько очевидной и обоюдной, что уже в финале работы над спектаклем ни для кого не было секретом, что актриса и режиссер – пара. Страсть накрыла обоих с головой. Ему было 38, а ей 24.

Об этом – в программе "Вот это любовь".