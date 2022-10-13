"Вот это любовь": Людмила Целиковская и Юрий Любимов

Юрий Любимов потерял голову от Людмилы Целиковской еще во время их первой встречи. Оба учились в Щукинском училище. Он на четвертом курсе, она – на первом. Тогда признаться в своих чувствах Юрий не решился. Оба снимались в кино, вместе играли в спектаклях.

У обоих жизнь шла своим чередом с горестями и радостями, влюбленностями и расставаниями. Людмила дважды успела выйти замуж. Юрий тоже женился. Но всегда был где-то рядом с Целиковской, готовый в нужный момент протянуть руку помощи. И этот момент наступил.

В 40 лет Людмила осталась вдовой с десятилетним сыном. Она была в отчаянии. Как раз в это сложное время Юрий Любимов подставил ей свое плечо, а она приняла его ухаживания. Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Вот это любовь".