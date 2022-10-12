"Вот это любовь": Юрий Яковлев и Екатерина Райкина

Их свела сцена. В театре Вахтангова ставили спектакль "Дамы и гусары". В постановке задействовали двух молодых актеров – Юрия Яковлева и Екатерину Райкину. Эти двое, согласно сценарию, должны были влюбиться друг в друга.

Прошло время, состоялась премьера. Юрий и Екатерина из раза в раз произносили на публику эмоциональные монологи. Оба постепенно стали понимать, что чувства их героев переходят в жизнь. После спектакля Юрий предлагал пройтись по Арбату, Екатерина соглашалась. В какой-то момент ей захотелось взять его под руку, он был не против.

А потом они уехали на гастроли. И там между Екатериной и Юрием вспыхнула страсть. Вдали от Москвы, где у него была жена, а у нее муж, влюбленным было проще. Весть о служебном романе быстро разлетелась по театру. Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Вот это любовь".