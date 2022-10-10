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"Вот это любовь": Людмила Касаткина и Сергей Колосов

"Вот это любовь": Людмила Касаткина и Сергей Колосов

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Сергей Колосов, студент режиссерского факультета, стоял в сторонке в коридоре ГИТИСа и наблюдал за девушкой. Кругленькое личико, светлые кудрявые волосы, обаятельная улыбка – она будто светилась изнутри. Позже узнал ее имя – Людмила Касаткина – а также то, что учится она на актерском отделении. Наконец, Сергей осмелился и решил познакомиться. Подошел, представился. И сразу пригласил на свидание. Людмила опешила от такого напора, но быстро нашлась: "Лучше приходите завтра ко мне домой на день рождения!" – предложила она. В назначенное время, по названному адресу Сергей стоял с букетом цветов и давил на кнопку дверного звонка. Но открывшие дверь люди удивились: никакой Касаткиной тут не проживает.

Сергей расстроился: выходит, Людмила его обманула. Сама Касаткина тоже не находила места: зачем она так зло подшутила над парнем? На следующий же день она нашла его в институте и попросила прощения. Сергей не смог больше сердиться. Вот так началась их дружба. Про любовь в первый момент не было и речи. Хотя Сергей понимал: никто кроме нее ее ему не нужен. Но признаваться в чувствах не спешил – вдруг опять она над ним посмеется.

Об этом – в программе "Вот это любовь".

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