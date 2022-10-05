"Вот это любовь": Светлана Крючкова и Юрий Векслер

В Ленинграде на съемках фильма "Старший сын" Светлана Крючкова вела себя дерзко и даже надменно. Ее партнеры по площадке, Николай Караченцов и Михаил Боярский, старались держаться от нее на расстоянии. А вот худенький и скромный оператор фильма Юрий Векслер, не смущаясь, подошел и завел разговор.

Он увидел ее в объектив кинокамеры и сразу понял – перед ним редкая красавица, будто сошедшая с полотен великих художников. Сама же Светлана таковой себя не считала. Бывший муж взрастил в ней столько комплексов, что девушка решила, что лучшая защита – это нападение, и стала усиленно наращивать броню.

Сначала она искренне удивлялась вниманию Векслера, затем ему поверила. Стало понятно: у них много общего. Обоим было знакомо чувство одиночества и непонимания, оба с трудом прокладывали себе путь в профессии. После окончания съемок фильма "Старший сын" Светлана переехала к Юрию. Рядом с ним она чувствовала себя как дома. Крючкова поняла: с этим человеком она готова провести всю жизнь. Об этом – в программе "Вот это любовь".