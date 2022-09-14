"Вот это любовь": Наталья и Владимир Крачковские

1962 год. В Тарусе снимается фильм "Половодье". В перерывах между съемками всеобщее внимание приковывает к себе Наташа Белогорцева. Фигуристая и при этом невероятно легкая, с заливистым смехом, она быстро становилась душой любой компании. Как-то утром в номер, который Наташа делила с другими актрисами, постучали. Она не успела открыть глаза, а подружки уже поставили ей на кровать поднос со свежим творогом, сметаной и ароматной булочкой.

Соседки по комнате доложили удивленной Наташе: это подарок от звукорежиссера Владимира Крачковского. Оказалось, тот давно приметил девушку и вот, наконец, придумал, как обратить на себя внимание: завтраком в постель. Наталья была тронута. Да, ухажеров у нее достаточно, но с такой заботой к ней еще никто не относился.

Об этом – в программе "Вот это любовь".