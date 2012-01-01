Факультатив. Как это работает

Новости
-
Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в Артеке
-
11:27
Работа МКС будет продлеваться "настолько, насколько это будет возможно" – Борисов
-
11:24
Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в Артеке
-
11:23
Агутин опроверг сообщения об открытии ночного клуба
-
11:16
Бойцы группировки "Центр" взяли в плен двух наемников иностранного легиона ВСУ
-
11:16
Посол РФ в Израиле заявил, что проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками
-
11:12
Банк России готов поднять ключевую ставку, если не увидит замедления инфляции
-
11:11
В МОК призвали национальные комитеты не участвовать в Играх дружбы
-
11:00
Экс-премьер Украины предрек Зеленскому потерю власти в случае ухода Байдена
-
10:58
Путин призвал РКН особенно контролировать задачи противодействия экстремистской идеологии
-
10:57
Кембриджский словарь назвал словом года термин, связанный с ИИ
-
10:56
Эксперты спрогнозировали курс доллара на уровне 85–90 рублей
-
10:52
Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления к концу недели
-
10:51
В АТОР рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых в новогодние праздники
-
10:38
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля
-
10:35
Грузовик насмерть сбил мужчину на МКАД
-
10:32
В школах РФ может появиться предмет семьеведение
-
10:26
В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием
-
10:24
Подруга убитой на Урале школьницы рассказала о ее отношениях с подозреваемым
-
10:23
Минпромторг предложил начать маркировку ветпрепаратов с 1 декабря в РФ
-
10:10
Мероприятия в честь дня рождения Деда Мороза пройдут в Москве
-
10:07
Обновленная вакцина "Спутник Лайт" может поступить в оборот в декабре
-
10:04
Подъездную дорогу к станции Санино построят в 2026 году
-
10:00
Скорость мобильного интернета на речном маршруте ЗИЛ – Печатники составила 46,4 Мбит/с
-
09:56
В Минпромторге РФ заявили, что рынок маркетплейсов должен регулироваться
-
09:54
Попова заявила, что в России не планируют вводить ограничения из-за COVID-19