"В главной роли": Александр Михайлов

Александра Михайлова в первую очередь ассоциируют с его героем из фильма "Любовь и голуби". На самом деле, на счету артиста более 80 ролей, но свою жизнь он вовсе не планировал связывать с актерством. С самого детства Александр Михайлов грезил морем и дважды сбегал из отчего дома, только чтобы его увидеть.

Как все же случилось, что сцена заставила его бросить морскую профессию? Что пришлось преодолеть студенту Михайлову, чтобы завоевать признание однокурсников и преподавателей? Как судьба свела его с Олегом Янковским и за что Александр Михайлов благодарен знаменитому артисту?

Как актер саратовского драмтеатра Михайлов попал в кино? Какой театр стал для него настоящим домом и почему в итоге Александр Михайлов из него ушел? И из-за чего он разочаровался в своей профессии и о чем мечтает сегодня? Об этом – в программе "В главной роли".