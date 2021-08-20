"В главной роли": Александр Михайлов

Александра Михайлова в первую очередь ассоциируют с его героем из фильма "Любовь и голуби". На самом деле, на счету артиста более 80 ролей, но свою жизнь он вовсе не планировал связывать с актерством. С самого детства Александр Михайлов грезил морем и дважды сбегал из отчего дома, только чтобы его увидеть.
Как все же случилось, что сцена заставила его бросить морскую профессию? Что пришлось преодолеть студенту Михайлову, чтобы завоевать признание однокурсников и преподавателей? Как судьба свела его с Олегом Янковским и за что Александр Михайлов благодарен знаменитому артисту?
Как актер саратовского драмтеатра Михайлов попал в кино? Какой театр стал для него настоящим домом и почему в итоге Александр Михайлов из него ушел? И из-за чего он разочаровался в своей профессии и о чем мечтает сегодня? Об этом – в программе "В главной роли".
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