"В главной роли": Александр Адабашьян

Александр Адабашьян – художник, сценарист, актер и режиссер – никогда не планировал связывать свою жизнь с кинематографом. В детстве он мечтал стать …клоуном. Вот только родители не разделяли мечты своего сына.

Юношей, несмотря на полученный в школе театральный опыт, Александр выбрал для себя профессию художника и, закончив Строгановку, по распределению оказался в одном НИИ… Здесь его судьба и совершила поворот.

Друг детства Никита Михалков предложил Александру Адабашьяну поработать художником-постановщиком на его картине. С этого момента кино стало главным в творческой судьбе Александра Артемовича…

Как Кончаловский сделал из художника Александра Адабашьяна сценариста? Почему премьерный показ "Неоконченной пьесы для механического пианино" в Пущино, где и снималась картина, едва не закончился скандалом? Как вспышка холеры в Крыму помогла Александру Адабашьяну получить свою первую кинороль?

Что заставило "человека без слуха и голоса", как себя называет Александр Артемович, взяться за оперную постановку? Из-за кого Александр Адабашьян отказался от кинорежиссуры? И почему сегодня он возвращается в детство? Об этом – в программе "В главной роли".