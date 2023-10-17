"Тайны кино": Георгий Тараторкин

Георгий Тараторкин никогда не стремился стать душой компании и поражал всех коллег и поклонников скромностью и порядочностью. Однако стоило Георгию Георгиевичу оказаться на сцене или на съемочной площадке, как он перевоплощался в негодяев, обманщиков и даже убийц. Например, в Родиона Раскольникова из знаменитого романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Какая знаковая деталь в ленте "Преступление и наказание" появилась случайно? Почему во время работы над этой картиной Георгий Тараторкин терял сознание? Что артист делал на съемках фильма "А зори здесь тихие"? И как роль Родиона Раскольникова в экранизации романа Достоевского навсегда изменила жизнь Георгия Георгиевича?

Об этом – в программе "Тайны кино".