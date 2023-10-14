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14 октября, 10:30

Культура

"Тайны души": Борис Галкин

"Тайны души": Борис Галкин

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В конце 70-х годах советский зритель увидел фильм режиссера Андрея Малюкова "В зоне особого внимания". Картина собрала не просто рекордное количество просмотров! Именно после проката этого кинобоевика конкурс в Рязанское училище ВДВ резко вырос – до 20 человек на место.

Лейтенант Виктор Тарасов стал кумиром молодежи. А Бориса Галкина, сыгравшего эту роль, боевое братство негласно провозгласило "десантником номер два" после легендарного Василия Маргелова.

В 2022 году заслуженный артист России Борис Галкин отметил свое 75-летие. Актер активно снимается в фильмах и выходит на театральную сцену. Вот уже более пяти лет на подмостках Губернского театра в спектакле "Веселый солдат" Галкин играет одну из главных своих ролей – роль фронтовика, писателя Виктора Астафьева с его безжалостно правдивыми воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Об этом – в программе "Тайны кино".

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