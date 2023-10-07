"Тайны души": Евдокия Германова

Евдокия Германова в раннем возрасте начала сниматься в кино. Фильмография актрисы в настоящее время стремительно приближается к трехзначной цифре.

В конце 80-х годов в роли Жанны д'Арк Германова дебютировала в спектакле Олега Табакова "Жаворонок". По сей день актриса верна театральной сцене. В Новом театре под руководством Эдуарда Боякова Евдокия Германова задействована сразу в двух ведущих спектаклях.

Подробнее – в программе "Тайны души".