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07 октября, 09:30

Культура

"Тайны души": Евдокия Германова

"Тайны души": Евдокия Германова

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Евдокия Германова в раннем возрасте начала сниматься в кино. Фильмография актрисы в настоящее время стремительно приближается к трехзначной цифре.

В конце 80-х годов в роли Жанны д'Арк Германова дебютировала в спектакле Олега Табакова "Жаворонок". По сей день актриса верна театральной сцене. В Новом театре под руководством Эдуарда Боякова Евдокия Германова задействована сразу в двух ведущих спектаклях.

Подробнее – в программе "Тайны души".

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