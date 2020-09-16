"Тайны души": Алексей Маклаков

Творческая карьера Алексея Маклакова началась в новосибирском театре "Красный факел", в котором он сыграл все главные роли. В 1996 году Алексей Маклаков переехал в столицу и был сразу зачислен в прославленную труппу московского театра имени Владимира Маяковского.

Названия фильмов, которые принесли Алексею Маклакову народную любовь и всероссийскую славу, даже не нужно произносить вслух: "Солдаты" и "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова стали культовыми. Хотя своей самой любимой картиной артист называет фильм "Тупой жирный заяц". В нем он сыграл спившего актера провинциального театра, которому оставили лишь одну роль – "зайчика" в детском утреннике. А ему так хочется играть Шекспира!

Сегодня известный актер успешно играет на сцене "Ленкома Марка Захарова" в нескольких спектаклях: в "Женитьбе" и в комедии положений "Tout paye, или Все оплачено". А в "Доходном месте" герой Алексея Маклакова – Аким Акимыч Юсов – каждый раз срывает шквал аплодисментов после исполнения так называемого "пьяного" танца в трактире.

Об этом – в программе "Тайны души".