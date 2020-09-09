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09 сентября, 09:15

Культура

"Тайны души": Александр Бобров

"Тайны души": Александр Бобров

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В начале 2000-х годов Александр Бобров понял, что в киевском Театре оперетты ему стало тесно. Попрощавшись с родными музыкальными подмостками, он приехал в Москву и покорил сердца российских зрителей. И не только со сцены театральной.

В 2016 году на сцене столичного Театра мюзикла режиссер Андрей Кончаловский поставил рок-оперу "Преступление и наказание". На роль Раскольникова утвердили Александра Боброва, уже известного к тому времени по телевизионным сериалам "Глухарь" и "Пятницкий". А уже в 2022 году он стал обладателем театральной премии "Золотая маска", получив ее за роль Фредди Трампера в мюзикле "Шахматы".

Об этом – в программе "Тайны души".

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