"Тайны души": Александр Бобров

В начале 2000-х годов Александр Бобров понял, что в киевском Театре оперетты ему стало тесно. Попрощавшись с родными музыкальными подмостками, он приехал в Москву и покорил сердца российских зрителей. И не только со сцены театральной.

В 2016 году на сцене столичного Театра мюзикла режиссер Андрей Кончаловский поставил рок-оперу "Преступление и наказание". На роль Раскольникова утвердили Александра Боброва, уже известного к тому времени по телевизионным сериалам "Глухарь" и "Пятницкий". А уже в 2022 году он стал обладателем театральной премии "Золотая маска", получив ее за роль Фредди Трампера в мюзикле "Шахматы".

Об этом – в программе "Тайны души".