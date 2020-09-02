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02 сентября, 10:10

Культура

"Тайны души": Владимир Маторин

"Тайны души": Владимир Маторин

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Голос Владимира Маторина ставят в один ряд с русской легендой – Федором Шаляпиным. В честь 75-летия народного артиста России Большой театр разместил в Хоровом фойе выставку, посвященную юбиляру.

В 1989 году Владимир Маторин получил всемирное признание. Его партия царя Бориса была признана международной оперной общественностью – лучшей партией года. Где бы ни исполнял свои знаменитые партии Владимир Маторин, его голос всегда сравнивали с рокотом, который как волна за волной накрывает зрителя.

Об этом – в программе "Тайны души".

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