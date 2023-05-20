"Тайны души": Леонид Якубович

Его фраза "Крутите барабан" уже давно стала крылатой. В жизни Леонид Якубович совершенно другой, не такой, как в программе "Поле чудес": гораздо глубже, интереснее и сложнее.

С 80-х годов он является членом комитета московских драматургов, написал несколько книг: "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни", "По чуть-чуть...", "Заливное с сюрпризом". Выступил соавтором одной из первых миниатюр Владимира Винокура. На его счету – более сотни текстов для нашей эстрады.

Этим летом народный артист России Леонид Якубович предстанет перед зрителем в новом образе – скупого богача Гарпагона. Новый театр под руководством Эдуарда Боякова представит премьеру спектакля "Скупой" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера.

Подробнее – в программе "Тайны души".