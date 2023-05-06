"Тайны души": Юрий Назаров

Есть актеры, без которых совершенно невозможно представить наш кинематограф. Далеко немногим знаменитостям удалось сняться практически во всех ключевых советских картинах и влюбить в себя буквально всех зрителей. Без народного артиста России Юрия Назарова невозможно представить ни отечественный кинематограф и ни уж тем более фильмы про войну.

Он родился в Новосибирске 5 мая 1937 года. Так что он относится к поколению "детей войны", которые испытали всю тяжесть военного времени. Юрий Назаров окончил театральное училище имени Щукина в 1960 году. Этот год можно считать началом его актерской карьеры.

А через шесть лет на экраны страны вышел фильм Тарковского "Андрей Рублев", сделавший будущего народного артиста по-настоящему знаменитым. "В трудный час", "Даурия", "Горячий снег", "Земля Санникова", "Зеркало", "Происшествие", "Маленькая Вера", историческая сага "София".

У каждого зрителя есть свой любимый фильм, в котором снялся Юрий Назаров, и герой, которого сыграл актер. Бодрый и энергичный Юрий Назаров – яркое подтверждение мысли, что жизнь начинается после 70-ти. Он не только по-прежнему востребован в кино, но и преподает студентам актерское мастерство.

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