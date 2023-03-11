"Тайны души": Лариса Голубкина. Часть 1

Роль Шурочки, переодетой в корнета, принесла Ларисе Голубкиной ошеломляющую славу. Картина Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" вошла в число лучших фильмов 1962 года. По самым скромным подсчетам, только в первые полгода водевиль посмотрели 46 миллионов зрителей. Игра актера Юрия Яковлева и только что окончившей ГИТИС молодой Ларисы Голубкиной сделала фильм легендарным.

Лариса Голубкина, впервые вышла на сцену театра Советской армии в середине 1960-х годов. Этой сцене она верна до сих пор. В ее репертуаре было много постановок разных жанров, которые вошли в театральную историю. Однако сама актриса считает, что стать звездой этого театра ей так и не удалось.

Ее вокал всегда безупречен и берет за душу, а подробности семейной жизни с Андреем Мироновым до сих пор вызывают интерес. Но актриса никогда не спешила пускать в свою душу.

О существовании камерного зала в театре Российской армии известно немногим. Это одно из самых подходящих мест для разговоров по душам. Именно тут сегодня Лариса Голубкина беседует откровенно со своим зрителем. О своем жизненном пути, комплексах, сомнениях, ударах и уроках судьбы она рассказывает в спектакле "Заплатки".

Подробности – в программе "Тайны души".

