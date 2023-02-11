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"Тайны души": Игорь Бочкин

"Тайны души": Игорь Бочкин

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Имя этого актера у многих ассоциируется с остросюжетным боевиком "Взбесившийся автобус", очень популярным в 90-е годы. Молодой и красивый Игорь Бочкин не побоялся сыграть безжалостного уголовника, захватившего в заложники детей. Он вообще никогда не боялся эпатажных ролей.

Незадолго до распада Советского Союза Игорь Бочкин снялся в нашумевшей картине "ЧП районного масштаба", которая стала фильмом-откровением, весьма правдиво рассказавшим о морально-нравственном кризисе комсомола. В 1993 году его имя вновь прогремело на всю страну. Ошеломительный успех актеру принесла главная роль в одном из первых российских сериалов – "Горячев и другие". Сегодня его герои стали более мудрыми и глубокими, но остались по-прежнему красивыми и обаятельными.

Подробнее – в программе "Тайны души".

Программа: Тайны души
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