"Тайны души": Елена Санаева. Часть 2

В прошлом году исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного актера Всеволода Санаева. Когда началась Великая Отечественная война, он решил добровольцем уйти на фронт. Но судьба распорядилась иначе. Молодой и перспективный актер уехал со съемочной группой в Борисоглебск, где снимались боевые сборники. Он выступал на вокзалах перед солдатами, которые отправлялись на фронт, в госпиталях и даже на передовой. И хотя будущий народный артист очень стремился попасть в действующую армию, повоевать ему так и не удалось.

Всеволод Санаев добился народной славы и стал одним из самых востребованных актеров советской эпохи, когда ему было уже за сорок. "Верь в себя. Санаевы – народ талантливый, надо только ждать случая, чтобы это продемонстрировать!" – любил повторять он своей дочери Елене.

В 2009 году Елена Санаева стала актрисой театра "Школа современной пьесы". В этом театральном сезоне ее можно увидеть в спектаклях "Дурочка и зэк", "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" и "Фаина. Эшелон".

В основу последнего из перечисленных спектакля легла в основу документальная повесть, написанная матерью режиссера Иосифа Райхельгауза, простой женщиной, которой чудом удалось выжить в годы Великой Отечественной войны. После премьеры постановка получит не одну награду. А Елена Санаева – премии за лучшую женскую роль.

Подробности – в программе "Тайны души".

