"Тайны души": Иосиф Райхельгауз

Театральный режиссер Иосиф Райхельгауз вспоминает о 90-х годах, как о лучших в своей жизни. Именно тогда он чувствовал себя абсолютно счастливым и свободным. К тому времени режиссер уже давно окончил ГИТИС, покорил театр "Современник" и поставил целый ряд ярких спектаклей на ведущих театральных московских сценах. И самое главное – открыл на легендарной улице Неглинной свой не менее легендарный театр "Школа современной пьесы".
Райхельгауз решил, что на сцене его собственного театра будут играть только те пьесы, которые нигде и никогда не ставились.
В конце 80-х по пьесе Михаила Рощина, написанной специально для театра "Современник", Райхельгауз снял телеспектакль "Эшелон". Эту работу он посвятил своим бабушке и дедушке по материнской линии, которых он никогда не видел.
Эта трагическая история эвакуации семьи мамы Иосифа Райхельгауза всю жизнь не давала ему покоя. Не так давно на сцене театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз поставил спектакль по документальной повести своей мамы – "Фаина. Эшелон".
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