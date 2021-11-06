"Тайны души": Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин ворвался в российский кинематограф в начале 90-х, и сразу получил главные лавры "Кинотавра" – призы за лучшую мужскую роль и лучшую режиссерскую работу. Из профессии молодой актер уходит так же громко, как и пришел в нее. В 2001 году Охлобыстин решает круто изменить свою жизнь и становится священником.
Сегодня Ивана Охлобыстина называют первым в истории христианства священником, который не просто снялся в кино, но и не побоялся сыграть слишком неоднозначную роль – шута Ивана Грозного в фильме режиссера Павла Лунгина «"Царь".
После премьеры картину оценили далеко не все. Но самой жестокой критике подвергся отец Иоанн Охлобыстин. Актера в сане священнослужителя резко осудили за исполнение роли бесноватого царского шута. После съемок в этой картине отец Иоанн сам написал прошение Патриарху об отлучении его от церковного сана.
В 2010 отец Иоанн снимает рясу и вновь возвращается в кинематограф. Сегодня в арсенале у Ивана Охлобыстина насчитывается 17 наград за лучшую режиссуру, 9 наград за лучшую актерскую работу и 21 – за лучший сценарий.
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