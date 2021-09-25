"Тайны души": Александра Волкова

Александра Волкова является родной внучкой неповторимого Старика Хоттабыча, актера Николая Волкова-старшего, и дочерью первого русского Шерлока Холмса, народного артиста РСФСР Николая Волкова-младшего.

Летом 1957 года состоялась премьера киносказки "Старик Хоттабыч" режиссера Геннадия Казанского. Советские школьники готовы были часами стоять в очереди у дверей кинотеатров, лишь бы посмотреть на волшебные приключения пионера Вольки и доброго джина.

Разноплановый актер Николай Волков-старший сыграл много серьезных ролей в советских фильмах. Его героев до сих пор знают и любят не только взрослые, но и дети.

В 1962 году на театральную сцену выходит сын великого актера. Николаю Волкову-младшему рукоплещет зрительный зал на Малой Бронной, а затем и театр имени Маяковского. В кино он играл положительных героев, становясь, год от года все популярнее. За роль радиста Штирлица Эрвина Кина и активное участие в создании фильма "Семнадцать мгновений весны" Волков-младший был удостоен Ордена Дружбы народов.

После окончания театрального института имени Щукина в 2006 году младшая представительница актерской династии Волковых была принята в труппу "Ленкома". Сегодня у Александры немало серьезных работ, сыгранных на сцене уже давно родного театра.

